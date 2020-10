Covid, contenimento del contagio e della gestione dell’emergenza sanitaria

Oggi una importante iniziativa voluta dall’assessore Lamberti per fare il punto della situazione sull’attuale momento sanitario. Alle ore 11.30 sulla piattaforma Zoom si terrà la riunione dell’Unità di Crisi Sanitaria Coronavirus Covid 19. I lavori saranno introdotti dal sindaco Servalli e coordinati dal Prof. Armando lamberti, Assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute e promotore dell’iniziativa. Nel corso della riunione, che si pone in continuità con le precedenti tenutesi il 9 aprile e il 7 Maggio, saranno affrontate le tematiche sanitarie legate al contenimento del contagio e alle criticità nella gestione della stessa emergenza sanitaria, e , conseguentemente, alle possibili misure da adottare per consentire una ripresa in sicurezza di tutte le attività e della vita di relazione. La riunione vuole costituire anche un’occasione privilegiata, per i medici di medicina generale, per i pediatri, per i dirigenti scolastici, e non solo, per discutere delle problematiche correlate al Coronavirus Covid 19. Sono stati invitati a partecipare: il Prof. Carmine Vecchione ( Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno); il Prof. Mario Capunzo (epidemiologo, Università degli Studi di Salerno); il Prof. Franco De Caro (Epidemiologo, Università degli Studi di Salerno), il Prof. Pasquale Pagliano (infettivologo, Università degli Studi di Salerno); il Dott. Domenico Della Porta (Direttore del Dipartimento di Prevenzione); la Dott.ssa Anna Luisa Caiazzo (Direttore U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione); la Dott. ssa Lucia Esposito ( Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno); la Dott.ssa Luciana Catena (Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Cava de’ Tirreni); il Dott. Vittorio Salvatore (Primario di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero S. Maria Incoronata dell’ Olmo); il Dott. Pio Vecchione, Direttore del Distretto Sanitario n. 63 dell’ASL Salerno; il Dott. Vincenzo Baldi (Responsabile Sindacale FIMG); la Dott.ssa Paola Sabatini (Responsabile U.O.S. Microbiologia e Virologia DEA1 Nocera-Pagani-Scafati), Dott.ssa Rossella Lamberti (Presidente Associazione Operatori Sanitari “ Pasquale Lamberti ” Cava de’ Tirreni – Vietri sul Mare ) la Dott.ssa Paola Landi (già Presidente Commissione Sanità del Comune di Cava de’ Tirreni), il Dott. Roberto Coletta ( Protezione Civile Cava de’ Tirreni) l’ing. Valentino Catino (Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni.

