Covid Center; Taglialatela, c’erano altre soluzioni

”Ritengo che non c’era assolutamente bisogno di realizzare in Campania gli ospedali da campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus perche’ ad esempio a Napoli si sarebbero potuti utilizzare il Cardarelli e il Loreto Mare o gli Incurabili e l’Ascalesi recentemente dismessi. C’erano altre soluzioni.’. Lo ha detto Marcello Taglialatela, presidente dell’associazione ‘Campo Sud’, riferendo che ieri ha presentato alla Procura della Repubblica di Napoli un settimo esposto in merito alle procedure per la realizzazione degli ospedali Covid in Campania.

