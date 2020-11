Covid, Campania e Toscana rosse. Speranza firma ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata l’ordinanza che aggiorna le regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Passano in area rossa Campania e Toscana. In area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute

