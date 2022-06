Covid: Campania; contagi superano il 20% Terapie intensive occupate in calo (-3). Due i decessi (ANSA) – NAPOLI, 14 GIU – Sono 3833 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 18921 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,25% di poco superiore a quello registrato ieri (19,86%). Due le persone decedute. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 14 (-3 rispetto al dato di ieri). Quelli di degenza ordinaria occupati sono invece 291 (+1 rispetto a ieri)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia