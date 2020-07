Covid al Carmine, solo due contagi. Sospiro di sollievo fra i residenti

Sospiro di sollievo a Salerno, dopo i due casi di positività riscontrati al rione Carmine. Da 48 ore non si registrano nuovi contagi. Nel frattempo continuano ad essere effettuati i tamponi sui familiari e sui contatti avuti della dipendente di una banca in via Prudente e del titolare di un bar in via Don Bosco. I test, analizzati dai laboratori del Ruggi e di Eboli, hanno dato esito negativo.

