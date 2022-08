Costa corre in casa di Di Maio, Patuanelli e Bilotti al Senato

di Davide Gatto

Passano gli anni, cambiano le leggi elettorali, ma come di consueto il portale del Movimento 5 stelle “spara” i suoi candidati e, come sempre, sorprende tutti. Da oggi sono noti i listini plurinominali, capolista compresi. Come è già noto, anche in conseguenza della votazione del sedici agosto, i posti di capolista sono monopolizzati dai “proposti dal presidente”, un listino di nomi bloccato di fiducia del presidente Conte. Infatti Per quanto riguarda il Senato a Napoli verrà candidata Mariolina Castellone, mentre a Salerno, insieme ad Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, l’ex ministro Stefano Patuanelli. Dietro Patuanelli, candidato anche nel Lazio e nel Friuli Venezia Giulia, la deputata Giffonese uscente avvocato Anna Bilotti, che spera che la pluricandidatura del Ministro possa favorirla per la conquista di un posto al Senato, oggi ancora più importante perché i senatori nella prossima legislatura saranno solo duecento. Meno fortunati come posizione, ma ugualmente speranzosi, Francesco Castiello e Felicia Gaudiano, entrambe uscenti al Senato, terzi e quarti nel collegio Campania 2 Del Senato. Ancora più interessante il manifestarsi dei listini proporzionali alla Camera dei Deputati per quanto riguarda la Campania. A Napoli si candiderà come capolista il Presidente Giuseppe Conte, forte dell’amicizia del sindaco Manfredi, che fu suo collega nel consiglio dei ministri. L’ex premier è un pluricandidato, quindi potrebbe anche rinunciare a favore dell’onorevole uscente Gilda Sportiello, seconda che è seguita da Bruno Raffaele e Majolo Claudia. In provincia di Napoli, nella terra di Pomigliano, ci sarà l’ex ministro dell’ambiente Costa, seguito da Teresa Manzo, parlamentare uscente, Alessandro Caramiello e L’altra uscente, Carmen di Lauro. Agostino Santillo, senatore uscente sarà capolista alla Camera per le provincie di Caserta e Benevento, mentre l’avellinese Gubitosa, anche lui membro del listino dei proposti, sarà capolista alla camera dopo la senatrice Villani. Sebbene Santillo e Gubitosa appartengono alla lista bloccata, non hanno fatto ricorso alle pluricandidature in giro per l’Italia, dunque si suppone che il seggio delle loro circoscrizioni plurinominali dovrebbe essere sicuramente a loro. La lista plurinominale, oltre il capolista proveniente dalla provincia di Avellino, ha tutti componenti provenienti dal salernitano. Oltre la seconda, Virginia Villani, Senatrice uscente, abbiamo il salernitano Francesco Virtuoso, che dopo una candidatura alle regionali e una alle comunali salernitane, continua nelle candidature con un rispettabilissimo terzo posto. L’avvocato Alessandra Petrosino, attivista storica dell’agro sarnese nocerino, chiude la lista, completandola con un nome non proveniente da esperienze parlamentari nella scorsa legislatura. A questo proposito, si notano molti parlamentari uscenti tra i candidati, in tutta Italia, ma dall’esperienza delle parlamentarie escono nomi di attivisti, nuovi e meno nuovi che danno “sangue fresco” ad una lista di un movimento che ad oggi non sa se comportarsi da partito piccolo di testimonianza o continuare ad operare come se fosse una forza che realmente può impattare sulla vita del Paese. Lo scopriremo con maggior dettaglio il 26 settembre.

