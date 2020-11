“Così si rischia di bloccare tutto a Natale”

di Monica De Santis

Torna a parlare nuovamente dell’ultimo Dpcm il governatore Vincenzo De Luca. E torna nuovamente sulla divisione delle regioni in tre fasce di criticità. Non accetta la scelta di fare della maggioranza delle regioni, zona gialla. Una scelta a suo dire molto pericolosa. “Sarebbe fuori luogo ogni atteggiamento di autoconsolazione e di rilassamento. La situazione è pesante. E si rischia ora un paradosso: che chi è in zona rossa o arancione fra un mese riapre tutte le attività, avendo frenato il contagio; e chi oggi chiude gli occhi, dovrà bloccare tutto nel periodo natalizio”. ha affermato “Da oggi in poi saranno decisivi i comportamenti dei concittadini. Il contagio non scomparirà da solo. E il rischio di avere situazioni drammatiche è dietro l’angolo.

