Coscioni: “Oggi nuove restrizioni, i contagi sono in aumento”

di Alessia Bielli

Oggi potrebbero essere assunte nuove decisioni in merito a nuove restrizioni per fronteggiare la pandemia. E’ il presidente dell’Agenas Campania Enrico Coscioni a far intravedere una nuova stretta in Regione Campania che potrebbe riguardare le scuole e i luoghi di aggregazione soprattutto nei fine settimana. “ Siamo molto preoccupati, dice Coscioni, dell’andamento dell’epidemia perché sembra già esserci l’impatto dell’apertura delle scuole. Anche oggi, ( ieri per chi legge) sappiamo che i casi sono in crescita. Non è una crescita esponenziale ma lineare ed inizia ad aumentare anche il numero dei sintomatici. 80, 90 per giorno, numeri che erano scesi a circa 30 al giorno. Credo quindi che dovremmo prendere dei provvedimenti per i fine settimana e per le scuole. Adesso il presidente De Luca farà degli approfondimenti e vedremo come dovremmo comportarci nei prossimi giorni “.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia