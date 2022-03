Corteo per Anna, per tutte le vittime di violenza, per tutte noi

Si terrà domani, 8 marzo, un corteo “Per Anna, per tutte le vittime di violenza, per tutte noi”. La manifestazione organizzata da Cobas Salerno, dal centro antiviolenza “Leucosia”, dal centro antiviolenza “Aretusa”, da Differenza Donna Aps Ong, dal collettivo “Lisistrata”, dal circolo Arci “Marea”, dal Comitato Territoriale “Salerno Mia”, da Legambiente Salerno “Orizzonti”, da Potere al Popolo Salerno e provincia, dalla Rete dei Giovani per Salerno, da Salerno in Comune, dalla Uds Salerno, dallo USB Salerno e provincia, dal Comitato Centro Storico Alto Coordinamento Solidarietà e Cooperazione. Tutti uniti contro la violenza sulle donne, appuntamento alle ore 15:30 in piazza della ferrovia, mentre alle ore 16 ci sarà la partenza del corteo, alle ore 17 ci sarà un presidio a Piazza Portanova con un minuto di silenzio per tutte le vittime di violenza e contro i crimini di guerra.

