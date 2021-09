Completamente online, unico nel suo genere, l’innovativo corso di preparazione per la carriera diplomatica e le organizzazioni internazionali (Ca.DOI) è stato attivato presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali (diSPS) dell’Università di Salerno. «Come noto, in geopolitica il mondo non esiste. Esistono piuttosto i mondi, ossia le rappresentazioni offerte dai diversi attori i quali, a partire dalla propria cultura, dalla propria storia, dalla propria economia, offrono una certa visione del mondo. La storia lo insegna e le tensioni geopolitiche che oggi si avvertono, a livello internazionale, lo confermano». Così la Prof.ssa Virginia Zambrano, presidente del Ca.DOI e ordinario di Intercultural Law presso il diSPS dell’Università di Salerno, pone il problema centrale del Corso. «La rapida evoluzione del contesto geopolitico globale e l’emergenza pandemica hanno trasformato il mondo del lavoro, rendendolo ancora più sensibile alle dinamiche socioeconomiche e alle politiche internazionali». Queste le ragioni della nascita del Corso, come dichiarato dalla prof.ssa Chiara d’Auria, responsabile del Ca.DOI e docente di Storia delle relazioni internazionali presso il diSPS dell’Università di Salerno. «La conoscenza della politica internazionale, delle sue dinamiche storiche e delle sue prospettive future, del diritto internazionale pubblico e privato e della politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria costituiscono, elementi fondamentali per il contesto lavorativo attuale e dei prossimi anni». Il Corso intende colmare il vuoto formativo relativamente ai profili professionali che hanno a che fare con le istituzioni della diplomazia, delle relazioni internazionali, della politica estera e dell’economia internazionale. Relazioni internazionali, economia, diritti umani, costruzione della pace, diplomazia multilaterale, risoluzione dei conflitti, sviluppo, lingue straniere, sono i principali nodi didattici, cui si affiancano simulazioni delle prove scritte nelle materie oggetto dei Concorsi pubblici per la Carriera Diplomatica e per le professioni nell’ambito delle Relazioni internazionali. Come dichiara la prof.ssa Zambrano: «Il Ca.DOI – attraverso lo studio del diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea, della storia delle relazioni internazionali, della politica economica-finanziaria e multilaterale – si prefigge l’ambizioso obiettivo di agevolare la comprensione dei meccanismi geopolitici e vuole offrire una solida base scientifica per il superamento non solo dei concorsi per la carriera diplomatica e in tutte le organizzazioni che operano a livello europeo e internazionale, ma anche preparare laureati al lavoro nei dipartimenti di governo, attività di giornalismo, politica e affari, aziende private e agenzie che operano a livello internazionale». Il Ca.DOI si svolgerà in 300 ore di lezioni frontali, 80 ore di seminari e 20 ore di esercitazioni per un totale di 400 ore, pari a 66,50 CFU. La frequenza delle lezioni sarà obbligatoria per almeno il 90% delle ore. Il corso di terrà interamente a distanza su piattaforma Microsoft Teams, per renderlo accessibile a laureati triennali e magistrali da tutta Italia. La pre-iscrizione al Corso, previa compilazione per via telematica della domanda di ammissione, dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio del 30 ottobre 2021.

