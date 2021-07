Il Presidente Nazionale della Fe.N.A.I.L.P. Sabato Pecoraro ha sottoscritto una importante convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per il “Corso di master di I° Livello Cineturismo 3.0 & Destination Management. Tecnologie Intelligenti e realtà virtuale”, riferito all’anno accademico a 2020/2021, presso il Dipartimento di Ingegneria della Informazione ed Elettrica e Matematica applicata (DIEM), il cui Direttore è il Prof. Francesco Citarella. Il Master è rivolto ai Laureati delle discipline umanistiche (Economiche, Storico Artistiche, dell’Architettura, dello Spettacolo e della Comunicazione), informatiche ingegneristiche e giuridiche che intendono operare nel campo della multimedialità della gestione delle location e della promozione del cinema e dei media digitali. Il Master, a cui possono partecipare un massimo di 30 laureati, è articolato in sei moduli didattici che riguardano: a) la valorizzazione turistico culturale delle location; b) il management strategico dello sviluppo locale; c) le tecnologie abilitanti; d) le Case Studies; e) Il tirocinio; f) Le verifiche intermedie con prove finali. La Fe.N.A.I.L.P. con la Convenzione sottoscritta con l’Università di Salerno, Dipartimento Ingegneria, oltre che al patrocinio, intendere promuovere e divulgare il progetto rivolto ad allievi con Background Economico, giuridico, umanistico informatico che intendono operare nel campo della multimedialità, nella gestione delle location e della Promozione del Cineturismo e dei Media Digitale. Il Referente per la FeNAILP è il DR. Luca Iovine, Responsabile della Formazione della Federazione, il quale ha partecipato attivamente alla stesura della Convenzione, ritenendo Il Cineturismo, la nuova forma innovativa di turismo di chi si reca in visita alle location cinematografiche e televisive ed attrae milioni di viaggiatori in tutti il mondo nei luoghi protagonisti delle riprese di un film o di una serie televisiva, un importante veicolo di promozione, con un’ importante ricaduta economica sui territori. Un esempio su tutti la serie televisiva di “Montalbano” che ha portato nei luoghi delle riprese migliaia di turisti. Gli interessati, potranno consultare il Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Master digitando: https://web.unisa.it/didattica/master/bandi?anno=2021&bando=4870; entro il 31 Luglio p.v. Ai possessori dei titoli ed ai più meritevoli sarà assegnata, una Borsa di Studio per la partecipazione al Master, da una Commissione costituita dal Direttore del Master e da due membri del Comitato Scientifico,

