Corrivillammare compie dieci anni

Una storia iniziata il 2 giugno del 2012, quando un giovane appassionato di maratona e corsa su strada, Angelo Molinaro, decise assieme all’amico Alessandro Sapienza ed a un gruppetto di amici di organizzare una gara podistica per condividere un pomeriggio di inizio estate all’insegna dello sport, dell’amicizia e dei valori sani. La CorriVillammare, che ritorna dopo due anni di stop causati dalla pandemia da Covid-19, ne ha fatta di strada ed ora è una delle competizioni più attese del panorama regionale del running. Un doppio lustro che viene festeggiato con due ricche giornate – venerdì 2 e sabato 3 settembre – all’insegna dello sport, della salute, della musica, dello spettacolo, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Basso Cilento ed anche del buon cibo “a km zero”. Si parte venerdì 2 settembre 2022 in Piazza Maria SS di Portosalvo a Villammare. In programma alle 19:30 la conferenza stampa di presentazione della kermesse. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, interverranno: Alfonso Iavarone, presidente dell’odv “Nuova Europea” (principale organizzatrice dell’evento), Angelo Molinaro, ideatore della Corrivillammare, Cesare Siboni, presidente della società Cooperativa “Accademia del Cilento”, Lucia Cariello, vicepresidente di “Accademia del Cilento”, Massimo Abramo, presidente della Pro Loco Vibonati-Villammare, Eugenio Iudice, presidente dell’associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano, Giorgio Calcaterra, per tre volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona e per 12 volte consecutive trionfatore alla 100 km del Passatore e che sarà il testimonial in gara, Giovanna Voria, chef-contadina ed ambasciatrice della Dieta Mediterranea, lo chef-contadino Michele Croccia, istruttore della Scuola Italiana Pizzaioli ed ora narratore di momenti di vita e lavoro ben fatto grazie al suo primo libro “Impasto pizze, sforno storie”, Gina Molinaro, presidente della Confesercenti Territoriale Sapri-Golfo di Policastro, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Tommaso Pellegrino ed il suo vice Cono D’Elia. A seguire, alle h.22, lo spettacolo e le emozioni della danza messi in scena dagli allievi della scuola Happy V Dance, diretta dall’insegnante Valentina Oricchio. Sabato 3 settembre ci si sposterà a Vibonati capoluogo, dove alle 10:30 nell’aula consiliare del Comune prenderà il via il convegno su “Sport e Diabete” curato dall’Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano, presieduta da Eugenio Iudice, ed a cui parteciperanno specialisti diabetologi, endocrinologi e medici dello sport. Nel pomeriggio, alle 16, il clou con la 9^edizione della CorriVillammare che avrà come co-speaker Gennaro Varrella, mezzofondista, finalista per più anni del campionato italiano di corsa campestre e che detiene il primato regionale di vittorie consecutive nelle gare di corsa su strada, e come testimonial in gara, Giorgio Calcaterra. Preceduto dalle staffette per i più piccoli, alle h.18 lo start della gara di circa 9 km che attraverserà il centro del caratteristico borgo marinaro di Villammare e gli scorci paesaggistici più belli. Dopo la premiazione, sempre in Piazza Maria SS di Portosalvo, gran finale in musica (inizio alle h.22) con il concerto di Piera Lombardi, ambasciatrice della musica cilentana al Parlamento Europeo. La Corrivillammare del decennale è organizzata dall’associazione Protezione Civile “Nuova Europea” Odv, presieduta da Alfonso Iavarone, e dal Comitato “CorriVillammare” in collaborazione con A.S.P.A.L. (Associazione Sportiva Presidenti Atletica Leggera), A.S.C. (Attività Sportive Confederate) e Comune di Vibonati, Protezione Civile Gruppo Lucano Vibonati-Villammare, Società Cooperativa Accademia del Cilento, New Geo, Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano, Pro Loco Vibonati-Villammare, Confesercenti territoriale Sapri-Golfo di Policastro, Gare in Foto e Cilendroni.

