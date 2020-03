Coronavirus: unita’ crisi Campania, 272 casi, 31 a Salerno

Sono 272 i casi conclamati di coronavirus in Campania, risultato dell’incrocio dei dati provenienti da Centri di Elaborazione tamponi e le Asl di appartenenza alle ore 14 di oggi. E’ quanto rende noto l’Unita’ di Crisi della Regione Campania che ha comunicato la ripartizione per provincia dei casi fin qui risultati positivi al Covid-19. I dati si riferiscono al territorio cittadino e della provincia. A Napoli sono 171 i casi accertati; a Caserta 41; 31 i positivi a Salerno; 19 ad Avellino; 3 a Benevento. Altri 7 casi sono, invece, in fase di verifiche Asl.

