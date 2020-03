Coronavirus: un caso positivo, chiude universita’ Salerno

Il sindaco di Fisciano (Salerno), Vincenzo Sessa ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’Universita’ degli Studi di Salerno. La decisione si e’ resa necessaria dopo la prima positivita’ registrata nel comune della Valle dell’Irno che ha riguardato una dipendente dell’impresa di pulizia che lavora all’interno dell’Universita’. “La famiglia e’ gia’ in quarantena – ha spiegato il sindaco Sessa – stiamo contattando tutti i dipendenti dell’azienda per metterli in quarantena anche se non e’ previsto dal protocollo. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei contatti avuti dalla signora negli ultimi 15 giorni: ci apprestiamo a mettere in quarantena circa 90 persone del nostro territorio e un totale di 140 famiglie”. Il sindaco ha, poi, firmato anche l’ordinanza che dispone la chiusura per 15 giorni dell’Universita’ di Salerno che sara’ totalmente inaccessibile, non solo per gli studenti ma anche per i dipendenti. La donna risultata positiva, fa sapere il sindaco, e’ in buone condizioni. Nel pomeriggio era ricoverata all’ospedale di Sarno dove attende di essere trasferita all’Umberto I di Nocera Inferiore.

