Coronavirus, un caso a San Severino

Un altro caso si e’ registrato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e, come confermato dal sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, riguarda un cittadino di Mercato San Severino. Il paziente attualmente e’ “ricoverato nel reparto di terapia intensiva”. “E’ stato immediatamente attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti del nostro concittadino e far scattare le misure di accertamento del contagio e l’eventuale isolamento previsto in questi casi. Rinnovo, ora piu’ che mai, l’invito a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili e a seguire con la dovuta osservanza tutte le disposizioni emanate negli ultimi giorni”.

