Coronavirus: sospesi  Lotto  e Superenalotto

L’Agenzia per le Dogane e i Monopoli ha sospeso il Lotto e il Superenalotto. La decisione ha disposto la sospensione di alcuni giochi come lotterie o slot machines. Tra questi “la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines” oltre allo stop per “Superenalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto Superenalotto” e “Lotto tradizionale” ; “Eurojackpot” la cui sospensione, con effetto immediato, e’ estesa alle modalita’ di raccolta online”

