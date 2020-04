CORONAVIRUS. SALERNO, UIL FPL: SERVONO ALLOGGI PER LAVORATORI A RISCHIO

Si mettano a disposizione camere d’albergo o locali della Curia salernitana, con la preghiera di intercedere presso l’Arcivescovo di Salerno, per alleviare le preoccupazioni del personale coinvolto”. È questa la richiesta che i vertici della Uil Fpl provinciale hanno inoltrato al primo cittadino di Salerno. “Siamo preoccupati – scrivono – per l’emergenza in atto e dunque, viste le informazioni raccolte dai lavoratori che stanno fronteggiando il picco di questi giorni, c’e’ la necessita’ di fronteggiare situazioni assistenziali con utenti a rischio”. Per la Uil Fpl, quindi, serve porre in isolamento il personale coinvolto nell’emergenza senza che si metta a repentaglio la salute dei propri cari nelle rispettive abitazioni.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia