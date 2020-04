Coronavirus: quattro decessi di salernitani, uno era a New York

Salgono a otto i decessi degli ospiti di una casa di riposo di Sala Consilina, nel Salernitano, tra le persone che avevano contratto il coronavirus. Oggi, all’ospedale di Polla, non ce l’ha fatta un 87enne. In una struttura sanitaria privata di Eboli, poi, dove sono stati trasferiti molti anziani del Vallo di Diano risultati positivi al Covid 19, e’ morto un 85enne. Entrambi erano residenti a Sala Consilina. Al Loreto Mare di Napoli, invece, ha perso la vita una donna di 48 anni di Sarno risultata positiva al virus lo scorso 17 marzo. “Le sue condizioni erano peggiorate quasi subito”, scrive il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora su Facebook. Era originario del piccolo comune di Caggiano un 69enne morto negli Stati Uniti, dove abitava. L’uomo “e’ deceduto ieri con il Covid 19 misto ad altre complicanze”, si legge in un messaggio di cordoglio del sindaco che si “stringe con affetto intorno alla famiglia che vive a New York e al fratello che vive a Caggiano”

