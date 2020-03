Coronavirus, primo caso a Baronissi

Primo caso di Coronavirus a Baronissi. Ad annunciarlo il sindaco Gianfranco Valiante. “Un nostro concittadino di Aiello e’ purtroppo risultato positivo al tampone covid-19 -ha spiegato il primo cittadino – E’ quanto mi ha appena comunicato la task-force organizzata presso la Regione Campania”. L’uomo ora si trova a casa in quarantena domiciliare; al momento non presenta una condizione di gravità. L’asl sta provvedendo all’isolamento domiciliare anche della compagna, unica familiare convivente dell’uomo. Valiante lancia poi un appello alla cittadinanza: “Vi chiedo ancora di restare in casa e di osservare scrupolosamente ogni disposizione. Passerà se tutti collaboriamo responsabilmente”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia