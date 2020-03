Coronavirus, positivo collaboratore di De Luca

E’ risultato positivo al tampone per il coronavirus un consulente esterno che collabora con lo staff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A quanto si apprende, per parte dello staff del ‘governatore’ campano si potrebbe profilare un periodo di quarantena, anche se il consulente da diversi giorni non era entrato negli uffici di palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale. Il consulente e’ un tecnico dei sistemi informatici che non e’ stato negli ultimi giorni nel palazzo della Giunta regionale e comunque non ha avuto contatti di recente con il presidente Vincenzo De Luca e con i suoi stretti collaboratori. Le persone che hanno lavorato a contatto con il tecnico, che e’ a casa in buone condizioni di salute, sono state sottoposte all’esame del tampone, che ha dato esito negativo. Come accade gia’ da qualche settimana, l’edificio viene regolarmente sottoposto a interventi di sanificazione che, probabilmente, verranno ripetuti anche domani.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia