Coronavirus: ospedale S.Arsenio accoglierà pazienti positivi

“Nell’ambito di un piano strategico globale gia’ elaborato dalla Regione Campania, anche il presidio ospedaliero di Sant’Arsenio svolgera’ una funzione importante nel contrasto al Coronavirus” Lo si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico della Provincia di Salerno in merito alle polemiche per la non immediata riattivazione e riconversione dell’ospedale di Sant’Arsenio ad area specializzata Covid 19. Al momento nel Vallo di Diano, comprensorio in cui cinque comuni sono zona rossa dallo scorso 15 marzo, e’ attivo presso l’ospedale di Polla un reparto Covid 19, reparto che, approntato in tempi molto rapidi, ospita pazienti affetti da coronavirus in questa fase emergenziale. “Il programma – continua la nota- predisposto dal presidente Vincenzo De Luca ed attuato dall’ASL SALERNO, prevede tra l’altro una destinazione specifica per il presidio di Sant’Arsenio per accogliere pazienti positivi COVID-19 asintomatici e/o pazienti positivi in attesa di due tamponi successivi negativi”.

