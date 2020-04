Coronavirus: nel Salernitano eta’ media decessi 71,6 anni

Hanno un’eta’ media di 71,6 anni le persone decedute nel Salernitano tra quelle che avevano contratto il coronavirus. In totale, finora si registrano 33 morti che, per la maggior parte, sono uomini. E’ quanto emerge dai dati, aggiornati a oggi, del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno basati su 489 pazienti in un’analisi che abbraccia un mese esatto. Quanto all’eta’ di chi non ce l’ha fatta, in 11 casi, avevano tra gli 81 e i 90 anni (33%); in altri 11, avevano tra i 71 e gli 80 anni (34%); in tre casi, avevano tra i 61 e i 70 anni (9%); in cinque casi, avevano tra i 51 e i 60 anni (15%); in due casi, avevano tra i 41 e i 50 anni (6%); in un solo caso, aveva tra i 31 e i 40 anni (3%). Il tasso di letalita’ si attesta al 6,75. I decessi hanno riguardato, per il 76%, gli uomini e, per il 24%, le donne. Rispetto ai 489 pazienti presi in esame, 20 sono guariti (4,09%); 12 sono in terapia intensiva (2,45%); 83 sono ricoverati nei reparti covid19 (16,97%); 144 sono paucisintomatici in isolamento domiciliare (29,45%); 197 sono totalmente asintomatici (40,29%). La visualizzazione grafica dell’evoluzione del contagio e, quindi, dei nuovi casi nel Salernitano, tra l’8 marzo scorso ad oggi, ha picchi piu’ alti tra il 22 e il 23 marzo, tra il 25 e il 26 e tra il 28 e il 29 marzo scorsi. Dall’inizio di aprile, invece, i nuovi contagi diminuiti fino a toccare quota 6 tra il 6 e il 7 aprile scorsi.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia