Coronavirus: in Campania 74 decessi, 53 guariti

Sale a 74 il numero delle vittime in Campania di pazienti affetti da coronavirus. Attualmente i guariti sono 53, tra totalmente guariti e clinicamente guariti. Sono i numeri forniti dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Al momento il numero totale di postivi al coronavirus e’ di 1072 persone, mentre dall’inizio dell’epidemia sono stati complessivamente 1199 i positivi al Covid-19. Nella tarda serata di ieri sono pervenuti i risultati dei tamponi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che ha effettuato altri 47 test , di cui 5 risultati positivi. Il numero complessivo dei positivi in Campania e’ di 1199 cosi’ ripartito su base provinciale: provincia di Napoli 626 casi, di cui 322 Napoli citta’ e 304 in provincia; provincia di Salerno 220 casi; provincia di Avellino 172 positivi; provincia di Caserta 165, provincia di Benevento 14 casi. Altri due casi sono invece in fase di verifica.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia