Coronavirus: in Campania 137 casi, 2 guariti e 4 decessi

Salgono a 137 i casi di positivita’ a Coronavirus in Campania, una decina in piu’ rispetto ieri sera. L’Unita’ di Crisi della Protezione civile della Regione rende noto che nella mattina sono stati esaminati 68 campioni nei laboratori del centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, e 9 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Due le persone guarite e 4 quelle.decedute con positivita’ al virus. A Napoli citta’ sono 48 i casi gestiti da strutture della Asl Napoli 1; in provincia, 37 (di cui 11 in carico ad Asl Napoli 2 e 26 ad Asl Napoli 3); ad Avellino, 6 casi; a Benevento, 2; a Caserta, 25; a Salerno, 16. Ci sono poi altri 3 casi di persone che provengono da fuori regione. Un uomo deceduto all’ospedale San Paolo di Napoli e’ invece tra i casi negativi al test del contagio.

