Coronavirus, il messaggio di mons Bellandi: «Ci vuole coraggio»

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno S.E, Andrea Bellandi ha deciso di mandare un messaggio di speranza ai fedeli. Ecco cosa ha detto

“Stiamo avendo un momento difficile, di sofferenza oper tutti. Siamo chiamati a rinunciare a momenti di vita insieme, anche nel gesto della messa e dobbiamo affrontare con coraggio e con fiducia questo momento. Il signore è vicino a noi. Non dobbiamo perdere la speranza. Ai giovani dico di usare questo tempo senza attività solite per rientrare in voi stessi, leggete qualche buon libro, trovate il modo di vedere un film, momenti che possono non disperdere questo tempo libero. State in contatto con gli altri in forme diverse, non ritrovatevi in gruppo perchè può essere pericoloso per voi e per gli altri. Coraggio, ci troviamo uniti nella preghiera”.

