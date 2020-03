Coronavirus, furia De Luca: troppa gente sul Lungomare. Scatta il blitz

Lungomare di Salerno, nel primo pomeriggio tra persone in bici, anziani che passeggiano e famiglie sulle panchine. Il Governatore della Campania De Luca nel transitare sul Lungomare, all’altezza della Provincia, ha notato la scena ed ha fatto fermare l’auto di servizio invocando l’intervento delle forze dell’ordine per far rispettare l’ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus. E’ stato il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara a pubblicare il video girato da un amico.

“Ringrazio il mio amico Giax per avermi mandato dalla finestra di casa sua il video in diretta del Governatore De Luca che scende dalla macchina e sgrida pesantemente i passanti sul lungomare che non rispettano le ordinanze.

Ora c’è bisogno di rigore e serietà, non sono permesse infrazioni e, oltre alle regole, ci vuole anche il buon senso.

In gioco c’è la salute di tutti!” – scrive il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara

