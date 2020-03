Coronavirus e informazione: Cronache scende in campo

L’informazione al tempo del Coronavirus. Chiusi i bar, edicolanti che volontariamente non aprono, tutti chiamati a restare a casa. Serve un’idea nuova in questo momento di grande crisi. Ed allora si sfrutta la tecnologia, pur non rinunciando, al termine delle prescrizioni governative, di tornare nelle vecchie e care edicole. Da domani l’edizione che la nostra redazione confezionerà, sarà possibile scaricarla dal nostro sito comodamente da casa. Edizione on line tutta a colori con i consueti temi di approfondimento che ogni giorno Cronache vi offre. Con un potenziamento delle notizie on line, sempre su www.cronachesalerno.it che vi accompagneranno per tutta la giornata. Basta un click, continuerete ad essere informati secondo lo stile di Cronache e vi costa meno di un caffè. Noi continueremo a lavorare, voi restate a casa tranquilli. E continuate a seguirci.

