Coronavirus, chiesto il rinvio delle udienze al Tribunale di Vallo della Lucania

Attraverso una nota inviata al presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Gaetano De Luca, sono stati chiesti provvedimenti per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. A firmare la richiesta sono stati i consiglieri comunali di Vallo, Nicola Botti e Francesca Serra. Diversi Tribunali del territorio nazionale hanno già adottato autonomi provvedimenti, diretti alla migliore gestione dell’emergenza sanitaria in atto; inoltre con missiva indirizzata al Ministro della Giustizia, il Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha chiesto, stante lo stato di allerta causato dalla diffusione del virus COVID-19, l’adozione di un provvedimento straordinario di sospensione dei termini sostanziali e processuali su tutto il territorio nazionale in ragione di tutti i procedimenti pendenti, nonché il differimento delle udienze per i prossimi 15 giorni.Pertanto, Botti e Serra chiedono “di valutare l’opportunità di adottare un provvedimento di sospensione temporanea ovvero rinviare d’ufficio per un periodo di 15 giorni:

-le udienze civili, con eccezione dei procedimenti cautelari e d’urgenza o quelle con atti in scadenza;

– le udienze penali, con eccezione per i processi con detenuti o con atti in scadenza e/o indifferibili;

nonché di chiudere gli uffici di cancelleria, tranne che per gli atti in scadenza e/o urgenti”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia