Coronavirus: caso positivo a San Valentino Torio

Un nuovo caso di Coronavirus si e’ registrato in provincia di Salerno. Si tratta, come confermato dal sindaco Michele Strianese, di una persona residente nel comune di San Valentino Torio . “Voglio comunicarvi che si sta gia’ attuando il protocollo a carico dell’Asl previsto dalla legge”, ha spiegato il primo cittadino che ricopre anche la carica di presidente della Provincia. “La persona in oggetto era gia’ in isolamento da alcuni giorni e vi rimarra’ fino a guarigione. Visto che le scuole sono gia’ state chiuse per disposizione nazionale, valuteremo nelle prossime ore la necessita’ di ordinare altre restrizioni in via precauzionale. Ma ripeto, che il protocollo previsto dalla legge e’ gia’ in corso di attuazione da parte dell’Asl Salerno 1”, ha concluso il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

