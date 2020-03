Coronavirus: ‘blindata’ casa anziani per ospite positivo

Un ospite di una struttura residenziale per anziani di Sala Consilina e’ risultato positivo al coronavirus. Il dipartimento di prevenzione del distretto sanitario del Vallo di Diano ha attivato subito la procedura d’emergenza provvedendo a mettere in quarantena gli ospiti ed i dipendenti, una cinquantina in tutto, della struttura. E’ stata anche avviata l’indagine epidemiologica per prevenire e isolare il contagio.

