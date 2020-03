Coronavirus: Auletta paese ‘chiuso’ fino a 3 aprile

Restera’ ‘chiuso’ fino al prossimo 3 aprile Auletta, Comune in provincia di Salerno, da oggi ‘zona rossa’. L’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, prevede che a seguito degli aumenti di casi di positivi al coronavirus ad Auletta non e’ possibile entrare o uscire. Il paese del Vallo di Diano viene cosi’ messo in isolamento. Il provvedimento ha “efficacia immediata” e vieta “a tutte le persone fisiche di trasferirsi a spostarsi con mezzi pubblici o privati in Comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluto urgenze o per motivi di salute”. Al di la’ di questi casi, non e’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia