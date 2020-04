Coronavirus: a Sarno muore una 48enne

Ancora decessi in provincia di SALERNO tra coloro che erano risultati positivi al Coronavirus. Sarno piange la scomparsa di una 48enne, deceduta al Loreto Mare di Napoli. La donna era risultata positiva lo scorso 17 marzo e le sue condizioni erano peggiorate quasi subito. “La nostra speranza, la speranza di tutta la comunita’ era che riuscisse a superare e sconfiggere questo male. Siamo addolorati e vicini ai familiari”, il commento social con cui il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora ha informato la sua comunita’ della triste notizia. Continua a pagare un prezzo alto in termine di lutti anche il Vallo di Diano, zona nella quale e’ stata disposta la quarantena per cinque comuni. Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, ha informato la sua comunita’ del decesso di “un nostro concittadino residente negli Stati Uniti d’America”. L’uomo, secondo quanto comunicato “e’ deceduto ieri con il Covid-19 misto ad altre complicanze. Purtroppo ancora una volta, questo virus colpisce la nostra comunita’”

