Coronavirus: 486 casi in Campania, 5 a Salerno

Sono 167 i casi di Covid-19 nella citta’ di Napoli, 114 in provincia, per un totale di 281. Questi i dati comunicati dall’unita’ di crisi della Regione Campania aggiornata per provincia. Il totale complessivo, pari a 486, e’ derivato dall’incrocio dei dati provenienti dai centri di elaborazione tamponi (Cotugno di Napoli, Ruggi d’Aragona di Salerno e Moscati di Avellino) con quello delle Asl di appartenenza ed e’ aggiornato alle 19 di oggi. Nella provincia di Avellino, in cui ricade il Comune di Ariano Irpino messo in quarantena, si registrano 56 casi. Sono 65 i positivi a Salerno, dove si trovano altri 4 Comuni del Vallo di Diano chiusi dopo un susseguirsi di contagi. A Caserta i casi sono 68, 4 a Benevento, 12 in attesa di verifiche da parte delle Asl.

