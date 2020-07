Coronavirus, 15 nuovi casi in Campania

Sono 15 i positivi di oggi al Coronavirus in Campania Nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime ore nella città di Salerno ed in alcuni centri della provincia. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Non ci sono stati deceduti, così come guariti. Secondo quanto illustrato dall’Azienda sanitaria locale sarebbe stata confermata anche dal tampone la positività emersa, venerdì, dal controllo sierologico dell’ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Salerno. Nella stessa giornata di ieri l’Asl ha provveduto alla sanificazione dei locali e lunedì gli ufficio potranno essere regolarmente aperti. Intanto si stanno facendo i tamponi ai contatti dell’uomo. Un altro positivo e emerso sempre nella serata di venerdì a Capaccio dove la situazione comincia a preoccupare. Anche il fidanzato 26enne della salumiera di un supermercato è risultato positivo di un supermercato, ed è stato immediatamente ristretto in quarantena fiduciaria domiciliare presso la propria abitazione tramite apposita ordinanza sindacale a firma del sindaco, Franco Alfieri.Positiva anche la moglie della coppia ricoverata a Scafati, della quale solo l’uomo era risultato positivo nei giorni scorsi. La donna presentava sintomi, ed era stata anche lei ricoverata precauzionalmente. Positiva anche una consigliera comunale di S.Giovanni a Piro

