Coppa Italia Dilettanti, Zigarelli: “Una giornata di festa e di rinascita”

Il Presidente Carmine Zigarelli: “Finalmente dopo due anni disputiamo la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti, che ho voluto fortemente che fosse intitolata all’amato e caro amico ‘Prof Angelo Zeoli’, un dirigente sportivo esemplare, un uomo di grandi valori, punto di riferimento per intere generazioni del calcio dilettantistico e giovanile campano. Saremo in campo per ribadire il nostro no al razzismo e combatteremo in ogni sede ogni forma di discriminazione, per dare il nostro fattivo contributo ad un futuro di libertà, rispetto e dignità. Con la forza dell’esempio e giocando di squadra, siamo certi di vincere contro ogni forma di intolleranza e di odio. Con grande senso di responsabilità e nel rispetto di tutte le norme vigenti, ci prepariamo a vivere una domenica di vera rinascita, di grandi emozioni, che sicuramente ci regaleranno le nostre finaliste, a cui va il nostro più sincero in bocca al lupo”

