Coop, “Piena fiducia nei miei dirigenti”

di Erika Noschese

Esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura e si dice certo della buona fede dei suoi dirigenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito all’inchiesta sull’affidamento dei servizi alle cooperative sociali che ha visto il consigliere Fabio Polverino, l’assessore Della Greca e alcuni membri dello staff del sindaco e delle stesse coop raggiunti da un avviso di garanzia. La magistratura, infatti, sta indagando per quanto riguarda l’affidamento della gestione e manutenzione del Parco del Mercatello per escludere l’ipotesi di favoritismi dettati da aiuti concessi in campagna elettorale.

