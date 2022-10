Coop, dichiarate inammissibili la gran parte delle intercettazioni ambientali

di Erika Noschese

Le intercettazioni saranno ammesse ma in minima parte. Svolta importante ieri mattina nel processo ribattezzato Sistema Salerno, a carico dell’ex ras delle cooperative sociali Vittorio Zoccola e il consigliere regionale, oggi ai servizi sociali Nino Savastano. Ieri mattina, alla Cittadella Giudiziaria si è tenuta l’udienza più attesa, quella sull’uso delle intercettazioni relative soprattutto al 2020; di fatto, la presidente ha disposto che le intercettazioni ammissibili sono quelle fino al 19 dicembre 2019 data oltre la quale non possono essere usate e che, inevitabilmente, segnano un percorso giuridico differente, una svolta importante, per l’ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, oggi ad un passo dal ritorno a Palazzo Santa Lucia che deve rispondere dell’ipotesi d’accusa di turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale. Un’ordinanza particolarmente lunga, la cui lettura è durata all’incirca cinquanta minuti e che hanno permesso ai legali della difesa, Giovanni Annunziata e Agostino De Caro di tirare un primo sospiro di sollievo. Lucia Casale, presidente della II sezione penale del tribunale di Salerno parla di “una errata interpretazione della disciplina transitoria” non possono essere utilizzate la maggior parte delle intercettazioni ambientali. In sostanza, in una fase transitoria, la disciplina in vigore vieta l’utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti trojan, all’interno del cellulare, se non per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, accogliendo dunque la tesi della difesa.