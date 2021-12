Continui lavori stradali in via Roma la rabbia del titolare della pasticceria Diana

di Monica De Santis

E’ stanco e anche molto amareggiato, Paolo Diana, titolare dell’omonima pasticceria in via Roma, a pochi passi da Palazzo Sant’Agostino. E’ stanco perchè sembra che in questo periodo di festività e di Luci d’Artista, l’amministrazione comunale abbia deciso di dover eseguire lavori stradali indispensabili. Lavori che impongono di transennare il tratto di strada, proprio di fronte alla sua attività… “Si è già verificato lo scorso 6 e 7 dicembre, ora nuovamente per tre giorni, mi ritrovo con queste transenne davanti alla strada e di conseguenza con l’impossibilità per i miei clienti di fermarsi a ritirare ciò che hanno ordinato, o comunque a fare acquisti. Per noi che abbiamo attività sulla via Roma è già complicato riuscire a lavorare, perchè se un cliente si ferma anche solo per pochi minuti in doppia fila, immediatamente viene multato. Trovare un parcheggio nelle vicinanze è praticamente impossibile. Ed ora anche questo. Lavori stradali continui. E guarda casa sempre nelle vicinanze di un fine settimana o di un ponte festivo, insomma quando attività come la mia lavorano un po’ di più. La vedo come una mancanza di rispetto”. Una situazione questa insostenibile, soprattutto quella della mancata possibilità di potersi fermare anche solo per pochi minuti davanti alla pasticceria, situazione che ha spinto Paolo Diana a decidere dal prossimo mese di febbraio di chiudere lo storico locale e di trasferirsi a Mercatello.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia