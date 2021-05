Conti correnti: grande successo tra gli under 30 per Selfy di Mediolanum

Selfy è un conto targato Mediolanum che offre un servizio completamente digitale. Questo rende il cliente del tutto autonomo nella gestione del contante (il nome stesso del prodotto è tutto un programma), per un c/c in linea con le esigenze di chi partecipa dell’innovazione digitale e ne coglie tutte le comodità.

Ecco perché Selfy conviene (e perché piace)

Il Conto Selfy è un prodotto particolarmente apprezzato da coloro che preferiscono gestire direttamente online le proprie finanze. Gli under 30 lo preferiscono rispetto ad altri conti poiché il canone è sempre gratuito per chi ha meno di trent’anni. Ma pure i consumatori più grandi trovano in Selfy delle caratteristiche vantaggiose e interessanti.

Per gli over 30, il canone è azzerabile se si dispone di un patrimonio complessivo in prodotti di Risparmio Gestito dal valore minimo di 15.000 euro, per chi risulti titolare di un prestito o mutuo accordato da Banca Mediolanum e per chi abbia sottoscritto un prodotto assicurativo dell’istituto bancario. L’offerta di Conto Selfy è ampia e propone altre possibilità, per esempio SelfyCredit Instant: è un prestito personale i cui tempi di risposta sono davvero veloci.

Sicurezza, comodità e un’assistenza efficiente e veloce

Selfy è il c/c a portata di smartphone. E ciò non si traduce affatto in una riduzione dei servizi: si tratta di un conto completo, con tutto ciò che può mettere a disposizione una soluzione tradizionale. Piace agli under 30 e agli altri sottoscrittori e i motivi non sono difficili da intuire: il canone è gratuito o azzerabile per determinate categorie, inoltre, abbina sicurezza e comodità, per un conto gestibile in autonomia e con grande praticità. I giovani trovano in Selfy uno strumento pratico ed economico per gestire, con lo smartphone, i servizi di pagamento. Gli over 30 si trovano comodi a effettuare, attraverso l’app, varie operazioni come il pagamento dei bollettini e la domiciliazione delle utenze.

Per altro, Selfy presenta aspetti interessanti anche per gli investitori. Difatti, mette a disposizione la possibilità di gestire comodamente fondi (si può accedere a più di 3.500 di essi) e piattaforme di trading online. In ultimo, un prodotto di successo è un prodotto che soddisfa il cliente e il cliente soddisfatto è il cliente che viene seguito. Autonomia e gestibilità online non significa che non si possa contare su un’assistenza presente ed efficiente, che offre risposte pertinenti e veloci. Dal lunedì al venerdì, con orario 8-22, e il sabato, con orario 9-18, gli operatori sono disponibili per rispondere in tempo reale in chat.

Carta di debito e carta di credito

Nel conto Selfy è inclusa la carta di debito nazionale e internazionale Mediolanum Card, con circuito Bancomat, PagoBancomat, FastPay e Cirrus/Maestro. Interessante è notare come si tratti, per altro, di una carta ecosostenibile. Mediolanum, infatti, punta a materiali come il PLA (acido polilattico), ottenuto dal mais non alimentare.

Con tale carta di debito è possibile fare acquisti online sui siti e-commerce convenzionati con il circuito Maestro e in modalità contactless. Può venire associata ai servizi Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay e inoltre, con il FastPay, si possono pagare pure parcheggi e pedaggi autostradali. Per gli under 30, carta di debito e carta prepagata Mediolanum Prepaid Card (la si può chiedere al momento di aprire il c/c) sono a canone gratuito.

La carta di credito può essere richiesta. La Mediolanum Credit Card è un prodotto sicuro emesso da Nexi e può essere personalizzata. Il canone ammonta a 12 euro annui e offre anche il Servizio Easy Shopping (con esso, si possono rateizzare le spese in modo facile) e il Servizio Spending Control (per gestire in modo più sicuro la carta stessa).

