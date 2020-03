Conte: chiudere attività produttive non essenziali sull’intero territorio nazionale

Chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia essenziale, cruciale”, “abbiamo stilato, con i sindacati e gli imprenditori, “una lista dettagliata: saranno aperti tutti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, non ci sono ragioni di corsa agli acquisti, non abbiamo modificato gli orari. Saranno aperte farmacie, parafarmacie, assicureremo poste, assicurazioni, banche…”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, in una dichiarazione trasmessa in diretta dalla sua pagina Fb

