Consulenza gratuite per le donne vittime di violenze o disagi

di Pina Ferro

Una chiacchierata, anche in forma completamente anonima, con donne che hanno bisogno di raccontare, di parlare, di sfogarsi e magari di sapere qual’è la strada giusta da percorrere per uscire fuori dal disagio o addirittura dall’incubo che vivono in totale silenzio. A tendere la mano a quante vorranno è l’avvocato Carmen Tozio del Foro di Salerno e con lo studio legale a San Cipriano Picentino. L’iniziativa del legale non a caso arriva a pochi giorni dalla “Festa della donna”. Durante la chiacchierata, come lei stesa sottolinea l’interlocutrice avrà a disposizione un’amica pronta ad ascoltarla. L’avvocato Carmen Tozio il prossimo 6 marzo, dalle 18,30 alle 19,30, sarà a disposizione di quante lo vorranno. Basterà comporre il numero 338 8247964. “Unite si vive, isolate si muore ” ha ricordato il legale salernitano nell’invitare le donne a contattarla. Ogni anno l’avvocato Carmen Tozio, in prossimità della Festa della donna offre consulenze a titolo gratuito. Sono purtroppo, ancora tantissime le donne vittime di violenza e di abusi vari che non trovano il coraggio di denunciare, così troppo spesso vivono il dolore nella completa solitudine. Spesso quando viene fuori è troppo tardi. Chiamando il legale di San Cipriano Picentino si potrà avere un’ occasione per cominciare a dire basta a situazioni di disagio e dolore.

