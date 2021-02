Consiglio regionale Campania, eletti presidenti delle commissioni speciali

Si è ufficialmente conclusa la composizione del consiglio regionale della Campania. Nella mattinata di ieri, infatti, sono stati nominati i presidenti delle commissioni speciali il cui insediamento è stato tenuto dal presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Alla prima commissione Speciale Trasparenza, controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell’utilizzo dei fondi è stato designato come presidente Nunzio Carpentieri di Fratelli d’Italia, che avrà come vice Francesco Iovino di Italia Viva, come segretario Maria Luigia Iodice di Campania Libera, Noi Campani, Psi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia