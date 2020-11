Consiglio provinciale, Celano si dimette

La notizia era nell’aria già da tempo, con l’ufficialità giunta nella giornata di oggi. Roberto celano, consigliere di Forza Italia, si dimette dalla carica di consigliere provinciale. L’annuncio del consigliere azzurro sui social. “Questa mattina ho proceduto a rassegnare formalmente le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale. Intervenuti nuovi impegni lavorativi e la consapevolezza di dover contribuire alla costruzione di un progetto politico che possa finalmente liberare la città da un sistema ingombrante e non più tollerabile che mortifica merito e professionalità, oltre che i sogni e le speranze di quanti non intendono piegarsi alle logiche del potere, non mi consentirebbero di ricoprire con il dovuto impegno e la necessaria dedizione il doppio incarico di Consigliere alla Provincia di Salerno ed al comune capoluogo. Ho ad oggi svolto il mio ruolo con spirito collaborativo, nell’interesse esclusivo della comunità rappresentata, conscio anche delle enormi difficoltà vissute dalle Province da quando è in vigore la legge di riforma voluta dal Ministro Del Rio. Anche al di fuori dell’Istituzione continuerò, in ogni caso, a lavorare per la crescita dei territori e delle comunità della nostra splendida provincia”.

