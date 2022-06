Consiglio comunale tra nuovi punti e polemiche

di Luca Capacchione

Il Consiglio Comunale di Battipaglia si riunirà oggi giovedì 16 giugno presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città alle ore 19:00 in prima convocazione, con seconda convocazione prevista per lunedì 20 giugno sempre alle ore 19:00. Dalla maggioranza, a poche ore dalla riunione della massima assise cittadina, è stata presentata dai consiglieri C.C. Nicastro, Ventriglia, Cerullo; Farina e Lenza una mozione urgente concernente la “Situazione dell’Ospedale di Battipaglia e in particolare dell’UOC di Ostetricia”. La mozione, che sarà illustrata da uno dei firmatari, prevede azioni e iniziative volte a dare impulso ad attività di miglioramento del reparto del nosocomio in questione, che da ormai tempo ha necessità di ottenere un ampliamento di servizi e personale, a causa dei tanti ingressi e ricoveri. La mozione urgente sarà discussa come terzo punto all’ordine del giorno e come prima tra tutti gli argomenti deliberativi. È noto che il consiglio comunale di Battipaglia è sempre stato molto caldo e spesso gli interventi esterni di movimenti e associazioni sono determinanti anche nella discussione di singoli quesiti. Ad alzare la polemica sull’ultimo punto all’ordine del giorno concernente “Art.7-bis della Legge Regionale Campania n. 19/2009 e s.m.i. – Realizzazione di un edificio residenziale con autorimesse interrate, in sostituzione di un preesistente e già demolito edificio produttivo, alla via Generale Gonzaga, Largo De Marco – P.za Dalla Chiesa – Individuazione standard urbanistici (regime dei suoli, ubicazione e tipologia) -Soggetto Proponente: Landi Laura e Landi Velia” – come riportato nella convocazione del consesso cittadino – è stata una nota del Movimento Politico “Battipaglia Radici e Valori” che sottolinea quanto l’intervento dell’amministrazione sia fuori contesto e distolga l’attenzione dai veri e principali obiettivi che la maggioranza della sindaca Cecilia Francese deve avere. “Nella seduta di stasera del Consiglio Comunale di Battipaglia l’amministrazione Francese persevera nel continuare a sottoporre l’assise ad argomenti che non gli competono – dichiarano i vertici del Movimento – Lo strumento dell’art.7 bis, della legge che regola le politiche abitative e piano casa della Campania, è in capo al dirigente del settore tecnico del comune. Perché allora si continua in questa pratica? Nelle intenzioni del legislatore la norma doveva servire a dare risposte celeri alle (legittime) richieste dei cittadini, attraverso un semplice atto burocratico (dovuto quando ovviamente esistono i presupposti). Il Consiglio Comunale, massimo organo politico e normativo della città, deve lavorare sui grandi temi, sui quali l’amministrazione latita colpevolmente. Il PUC, lo sviluppo economico e sociale, il ciclo dei rifiuti, la sicurezza dei cittadini, solo per fare un esempio, non fanno parte, a quanto sembra, degli interessi dell’amministrazione, che continua a galleggiare senza una prospettiva e un progetto, limitandosi ad iniziative ad personam o da sagra di paese, che, forse, andavano bene sessant’anni fa, ma che certamente oggi non servono al territorio. Battipaglia, mai come in questo momento di deriva socio- economica, necessità di una classe politica all’ altezza delle sfide future e che sappia cogliere fondi e progetti per invertire questa pericolosa tendenza”. Si prospetta, ancor di più rispetto a quanto raccontato nei giorni scorsi, un consiglio lungo, di discussione e molto probabilmente di accesso scontro tra maggioranza e opposizione.

