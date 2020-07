Consiglio comunale, pioggia di approvazioni nonostante il covid

Si conclude con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, compreso quello aggiunto in extremis relativo alla nascita di un edificio per accoglienza familiare post terapia infantile nell’area del presidio degli OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, il primo consiglio comunale in era Covid nel comune di Salerno. Consiglieri a distanza, seduti singolarmente, ma anche per cambi di casacca vari: Dante Santoro entra nella Lega, Mazzeo e Pessolano si spostano in Italia Viva mentre, sempre nella maggioranza, Naddeo, Gallo e D’Alessio dalla parte di Calenda. Il Covid è il protagonista indiscusso della seduta iniziata dopo aver misurato la febbre a consiglieri ed ospiti: con un intervento dai toni accesi, il sindaco Napoli ha difeso contro le accuse di aver strumentalizzato politicamente la battaglia contro il coronavirus: “Chi dice queste cose mente sapendo di mentire. Siamo passati da zero a 36 contagi. E le azioni di repressione e prevenzione sono state realizzate solo nell’interesse della città. Ci dobbiamo preoccupare tutti” ha detto il sindaco Napoli.

