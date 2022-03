Conoscere e curare la città, tramite eventi

Si terrà il prossimo 12 marzo, in via Porta Rateprandi, il primo evento nazionale “Città di Salerno, prendiAmoci cura di Salerno”, per inaugurare l’affiliazione di un nuovo territorio dove poter costruire e riqualificare insieme. Nel corso della giornata si uniremo tutte le energie della città per un grande evento: Clean-Up, Aggregazione, Informazione, Arte e Sensibilizzazione. Un messaggio forte per provare a donare decoro ad un luogo che ad oggi rappresenta un forte elemento di degrado per il nostro centro storico. Il programma prevede un Clean-Up a cura di Ciccio Ronca con i Volontari di «Un Mondo Pulito» istruirà i cittadini volontari che hanno già dato la loro adesione al clean-up della Zona. Poi ci sarà un momento d’Informazione a cura di Legambiente – Orizzonti si occuperà di fare informazione sui temi della sostenibilità ambientale. Differenza Donna – di fare informazione sui temi della Violenza di Genere. Seguirà un momento d’arte a cura Arte dell’artista McNenya realizzerà un murale sul muro già rovinato ed imbrattato dello spazio abbandonato. Francesco di Bella e Paolo Sessa con delle chitarre acustiche accompagneranno l’evento seduti all’ingresso della Chiesa di Santa Maria della Lama. (Saranno coinvolti anche gli Scout dell’azione cattolica). Si chiuderà con un momento di sensibilizzazione. La Panchina ormai sfregiata verrà dipinta di rosso contro la violenza di genere ad inaugurare la panchina una rappresentanza del Centro Antiviolenza Differenza Donna.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia