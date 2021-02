Congreghe, esposto a Corte dei Conti

di Erika Noschese

Finisce sul tavolo della Corte dei Conti la vicenda delle congreghe religiose. Il consigliere di Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase ha infatti presentato, ieri mattina, una denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per un presunto danno erariale. Stando a quanto denuncia Lambiase, infatti, il Comune di Salerno avrebbe assunto un “atteggiamento dilatorio”, in quanto non si sarebbe ancora attivato per la riscossione delle somme dovute dalla Curia Arcivescovile, a fronte di servizi pubblici forniti alle congreghe religiose, le quali gestiscono “privatamente” luoghi di sepoltura all’interno dell’area cimiteriale comunale.

