Concussione a Nocera, indagato il presidente di Salerno Pulita

Il presidente di SALERNO Pulita, Vincenzo Bennet, figura tra gli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore nell’ambito dell’inchiesta su presunti casi di concussione culminata questa mattina nell’esecuzione di un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Nocera Giovanni D’Antonio e per altri due indagati. Per Bennet la Procura di Nocera Inferiore aveva chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta respinta dal gip. Secondo quanto ricostruito dall’indagine della Procura nocerina, in capo al sostituto procuratore Anna Chiara Fasano, Bennet avrebbe partecipato, in qualità di commercialista consulente e intermediario, a un tentativo di concussione che sarebbe stato messo in atto da D’Antonio e da un altro indagato, quest’ultimo non raggiunto da misure cautelari, nei confronti di un imprenditore titolare di una società conserviera. Il tentativo di concussione non sarebbe stato realizzato per il rifiuto presentato dall’imprenditore.

