Concorsone Regione Campania: ecco gli idonei alla prima fase

Sono stati pubblicati oggi sul sito del Formez gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta, relativi al bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D.

Al seguente link http://riqualificazione. formez.it/content/concorso- ripam-campania-esito- provvisorio-prove- preselettive-categoria-d è possibile visionare le soglie di ingresso nonché le liste di ammessi divisi per ciascuno degli otto profili.

Il nostro Piano per il Lavoro va avanti. Lo scrive il governatore della Campania Vincenzo De Luca su facebook. Sono stati pubblicati sul sito del Formez gli elenchi degli ammessi alla prova scritta per la categoria ‘D’ del “RIPAM – Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania”. Confermiamo l’obiettivo di mandare a lavorare in maniera stabile 10mila persone nelle pubbliche amministrazioni della Campania.

È questa l’unica iniziativa concreta per il lavoro messa in campo oggi nel Mezzogiorno per dare una prospettiva di vita ai nostri giovani. Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo.

Consulta l’elenco degli ammessi https://bit.ly/2NCFJ3O

