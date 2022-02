Concessioni gratuite ai ristoratori, la Fenailp chiede un incontro a Ferrara

di Monica De Santis

Pronti a chiedere all’amministrazione comunale di mantenere attive le concessioni gratuite stabilite ad inizio della pandemia fino al prossimo 31 dicembre. Così Sabato Pecoraro presidente della Fenailp, che scende in campo a sostegno di tutte le categorie legate al mondo della ristorazione e del comparto turistico, sposando di fatto la richiesta lanciata ieri dall’Aisp di Salerno che chiedevano al Sindaco Vincenzo Napoli di prolungare le concessioni gratuite che scadranno il prossimo 31 marzo, in contemporanea con la fine delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Covid. “Noi chiediamo che queste concessioni gratuite restino attive fino al 31 dicembre, perchè mi sembra anche giusto, in un momento in cui abbiamo vissuto due anni di pandemia, che ha visto il settore del turismo, che aglomera anche la ristorazione, è stato senza ombra di dubbio il più colpito. Quindi mi sembra anche giusto che si debba dare un po’ più di respiro ai gestori, ai titolari dei ristoranti, delle trattorie, dei bar, almeno fino al 31 dicembre”, spiega Sabato Pecoraro, non negando che questo prolungamento delle concessioni sarà senza ombra di dubbio un “sacrificio da parte dell’amministrazione comunale che è sempre stata al fianco degli operatori in questi anni e quindi noi come Fenailp, che il tutto possa continuare fino alla fine dell’anno, sperando davvero che questa emergenza sanitaria, che ha colpito il mondo intero possa abbandonarci definitivamente e far ripartire l’economia nel nostro paese e nella nostra citttà”. Pecoraro torna poi a parlare di un incontro con l’assessore alle attività produttive Alessandro Ferrara e con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli… “Sicuramente già da domani (oggi per chi legge, n.d.r.) chiederemo un incontro con il primo cittadino e con l’assessore Ferrara, al quale parteciperò insieme al presidente del comparto turistico della Fenailp che è di Salerno, Marco Sansiviero, così da poter esporre un quadro completo delle difficoltà in cui vivono gli operatori turistici e quelli legati al mondo della ristorazione. Quello che andremo a chiedere è come detto il prolungamento delle concessioni gratuite per il comparto della ristorazione e dei bar, ma sempre rimanendo in tema di turismo chiederemo anche di annullare fino al 31 dicembre la tassa di soggiorno per tutti quei turisti che sceglieranno di venire a trascorrere una vacanza a Salerno. Sono queste delle opportunità importanti che possono dare un maggiore respiro alle attività che hanno sofferto maggiormente in questi due anni. - conclude il presidente della Fenailp Sabato Pecoraro – E per quanto concerne la tassa di soggiorno, annullarla fino alla fine dell’anno potrebbe anche rappresentare un incentivo a portare più turisti in città, cosa di cui si sente davvero il bisogno. Maggiore è il numero di turisti, maggiori sono le possibilità di lavoro per il comparto della ristorazione e maggiori potrebbero essere gli incassi anche per tutte le altre attività commerciali, dall’artigianato, che è una nostra eccellenza, fino all’abbigliamento e così via”.

